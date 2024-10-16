Manisa'da 484 sahte sikke ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikke ile dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında 484 adet sahte sikke ele geçirildi.

Manisa'da 484 sahte sikke ele geçirildi

Salihli’nin Mersinli Mahallesi'nde şüpheli şahısların tarihi eser görünümlü sikkeler ile yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüpheli C.B.(48) ve H.Ş.’yi(45) yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 484 adet sahte sikke bulundu.
Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Belediye Başkanı açıklama yaptığı sırada depreme böyle yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...