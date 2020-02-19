Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 ve 3.9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.



Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

