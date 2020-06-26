Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi)

AFAD verilerine göre saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Merkez üssü Manisa olan deprem İzmir, Aydın ve Muğla gibi çevre illerde de hissedildi.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de açıklama yaptı. Kurum "Bursa, İstanbul, Van ve Manisa'da ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

SOYLU: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI GELMEDİ



İçişleri Bakanı Soylu, "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir" dedi.



Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

MANİSA VALİSİ: VALİLİĞE İNTİKAL EDEN HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YOK

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.



Karadeniz, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti.



Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerinde olduğunu belirtti.

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