Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 ton etil alkol geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akhisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 5 ton etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.
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