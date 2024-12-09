Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akhisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.



Depoda yapılan aramada 5 ton etil alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.