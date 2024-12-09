Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 ton etil alkol geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akhisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...