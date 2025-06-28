Manisa'da 8 köy karantinaya alındı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Çamyayla Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı bulunduğu tespit edildi.

Harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köylerinde büyükbaş ve küçükbaşların alım- satımı ve hayvansal ürünlerin giriş- çıkışlarını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemiz Çamyayla Mahallesinde 23.06.2025 tarihinde şap hastalığı çıkmıştır. Söz konusu hastalıkla ilgili Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köyleri karantina altına alınmıştır. Karantina sebebiyle her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştır.

Ahırların dezenfeksiyon işleminin dikkatlice yapılması ve süreç bitene kadar alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır."