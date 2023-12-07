Manisa'da alkol denetimi: 6 sürücünün ehliyetine el konuldu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 6'sı alkollü araç kullanmaktan toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Manisa'da alkol denetimi: 6 sürücünün ehliyetine el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanındaki yollarda 00.00-02.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak " Denetimi" yapıldı. 

Faaliyete 18 Jandarma trafik timi ve 40 trafik personeli katılırken, uygulamada 785 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimde 6 sürücüye "yasal sınır üzerinde alkollü araç kullanmak" maddesinden olmak üzere toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, 2 aracın trafikten men edildiği ve 6 kişinin de sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi.

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