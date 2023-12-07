Manisa'da alkol denetimi: 6 sürücünün ehliyetine el konuldu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanındaki yollarda 00.00-02.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak "Alkol Denetimi" yapıldı.



Faaliyete 18 Jandarma trafik timi ve 40 trafik personeli katılırken, uygulamada 785 araç ve sürücü kontrol edildi.



Denetimde 6 sürücüye "yasal sınır üzerinde alkollü araç kullanmak" maddesinden olmak üzere toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, 2 aracın trafikten men edildiği ve 6 kişinin de sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi.

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