Manisa'da aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, hakkında aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalanırken, 2 araç da trafikten men edildi.



İlçenin çeşitli noktalarında 2 bin 538 şahsın sorgulandığı uygulamada; aranma kaydı bulunan toplam 8 şahıs yakalanırken, 650 araç denetlendi.



13 araç sürücüsüne 149 bin 848 TL para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 2 araç trafikten men edildi. 37 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kontrol edildiği uygulamada, bir şahsa Kabahatler Kanunun 40. maddesine göre 977 TL idari para cezası kesildi.



Bir adet ruhsatsız av tüfeği 1,06 gram esrar maddesi, 126 adet Galara sentetik hap, 12 adet bandrolsüz 70 CL yeni rakı, bir adet teleskopik jop ele geçirildi. Bir şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan, 5 şüpheli şahsa ise kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.