Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
19.11.2025 17:16
DHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde avcılık yapan M.D'nin açtığı ateşle başından vurulan çoban Ali Ay, yaşamını yitirdi.
Salihli'ye bağlı İğdecik Mahallesi yakınlarında iddiaya göre; bölgede avcılık yapan M.D, av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, hayvanlarını otlatan çoban Ali Ay'a isabet etti. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 3 çocuk babası Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.D, av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren M.D'nin, ilk ifadesinde; avlanırken uzaktan ateş ettiği ve Ay'ı kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.