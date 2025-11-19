Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde avcının açtığı ateş sonucu vurulan çoban yaşamını yitirdi.



Salihli'ye bağlı İğdecik Mahallesi yakınlarında iddiaya göre; bölgede avcılık yapan M.D, av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, hayvanlarını otlatan çoban Ali Ay'a isabet etti. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 3 çocuk babası Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



M.D, av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren M.D'nin, ilk ifadesinde; avlanırken uzaktan ateş ettiği ve Ay'ı kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.