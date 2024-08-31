Manisa'da baba cinayeti: "Üvey kız kardeşimi istismar etti"

Manisa'da bir genç, 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini öne sürdüğü babasını silahla vurarak öldürdü.

Manisa'da baba cinayeti: "Üvey kız kardeşimi istismar etti"

'nın Şehzadeler ilçesinde babasını tabancayla öldüren kişi, polise teslim oldu.

Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen Mehmet Emin U. (25), babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

Adrese giden ekipler, baba Ahmet U'yu (62) göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.

Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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