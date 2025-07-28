Manisa'da bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Manisa Turgutlu'da meyve bahzesinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Turgutlu Osmancık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.
Yangında 15 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Orman Yangını
- Manisa
- Manisa Turgutlu