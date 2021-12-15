Manisa'da berbere silahlı saldırı

Manisa'nın Salihli ilçesinde berbere düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ile müşterisi yaralandı.



Mithatpaşa Mahallesi'ndeki berbere gelen şüpheli, dükkandakilere tabancayla ateş ettikten sonra otomobille kaçtı.



Saldırıda berberde tıraş olan S.İ. (18) ve dükkan sahibi H.G. (50) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince H.G. özel hastaneye, S.İ. de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.



S.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren kişinin F.N. (20) olduğunu belirleyen polisin zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.