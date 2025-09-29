Manisa'da beş kişinin öldüğü kaza anı kamerada: Araba ikiye bölündü!

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Manisa'da beş kişinin yaşamını yitirdiği, altı kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği an ortaya çıktı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Manisa yönüne giden Hamza Uzunaltın (32) kullandığı 35 BLC 88 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazaya karışan araçlardan ikisinde de büyük hasar oluştu.

OTOMOBİL İKİYE AYRILIP ALEV ALDI



Kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil ikiye ayrılıp, alev aldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİRİ ÇOCUK BEŞ KİŞİ ÖLDÜ Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, yanındaki eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve çocukları Kemal Uzunaltın ile (6) Tuğçe Karakayış (35) ve Abdullah Mavzer (27) yaşamını yitirdi.

Can kayıplarının yaşandığı otomobilin kaza sonrası ortadan ikiye ayrıldığı görüldü.