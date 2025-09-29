Manisa'da beş kişinin öldüğü kaza anı kamerada: Araba ikiye bölündü!
Manisa'da biri çocuk beş kişinin yaşamını yitirdiği, altı kişinin de yaralandığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Manisa'da beş kişinin yaşamını yitirdiği, altı kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği an ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Salihli'den Manisa yönüne giden Hamza Uzunaltın (32) kullandığı 35 BLC 88 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOMOBİL İKİYE AYRILIP ALEV ALDI
Kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Otomobil ikiye ayrılıp, alev aldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRİ ÇOCUK BEŞ KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, yanındaki eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve çocukları Kemal Uzunaltın ile (6) Tuğçe Karakayış (35) ve Abdullah Mavzer (27) yaşamını yitirdi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Otomobildeki Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonette bulunan Mert Gülderen (41), Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise yaralandı.
Durumu ağır olan Elanur Uzunaltın ambulans ile ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi.
Uzunaltın, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversite Hastanesi’ne götürüldü.
Diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Feci kazanın güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı.
Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçtiği ve kamytonetle çarpıştığı anlar yer aldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Manisa Salihli