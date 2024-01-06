Manisa'da bir genç inşaat alanında ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin arkasında bulunan inşaat alanına işçiler sabah saatlerinde çalışmaya geldi.



İşçiler inşaat alanında yerde hareketsiz yatan bir şahıs görerek durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden şahsın 25 yaşındaki Metin Çankaya olduğu ve inşaattan düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



Polisin incelemesi devam ediyor.

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