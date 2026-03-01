Manisa'da boş arazide ceset bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın Alaşehir Yeni Mahalle’de ikamet eden ve arada şoförlük yaptığı öğrenilen Mehmet Ali Aslan (33) olduğu tespit edildi.



Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Ali Aslan’ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.