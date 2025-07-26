Manisa'da büyük yangın: Üç itfaiyeci hastanelik oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hurda deposunda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında üç itfaiye eri dumandan etkilendi.

Manisa'da büyük yangın: Üç itfaiyeci hastanelik oldu

Manisa'da hurda deposunda yangın çıktı.

, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde bulunan hurda toplama işletmesinin açık hava deposunda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Manisa'da büyük yangın: Üç itfaiyeci hastanelik oldu - 1

sırasında görev yapan üç itfaiye eri yoğun dumana maruz kalarak etkilendi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yangının hurdalık alanındaki yanıcı ve plastik içerikli atıkların tutuşmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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