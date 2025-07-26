Manisa'da büyük yangın: Üç itfaiyeci hastanelik oldu

Manisa'da hurda deposunda yangın çıktı.

Yangın, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde bulunan hurda toplama işletmesinin açık hava deposunda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.