Manisa'da CHP'nin listesi gecikti

CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seçimlere girememe tehlikesiyle karşı karşıya.



Genel Başkan Özgür Özel’in memleketinde adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi gecikti.



SİSTEME KABUL EDİLMEDİ



CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusuyla

meclis üyeliği listesi başvurusunun dün saat 17.00’ye kadar tamamlanması gerekiyordu.



Ancak 8 dakikalık gecikme olunca listeler Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine kabul edilmedi.



CHP heyeti gecikmenin ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti.



İlçe Seçim Kurulu'nun CHP’nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vermesi bekleniyor.



ADAY LİSTESİ 17.02'DE TESLİM EDİLDİ



Karabük'te de CHP belediye başkan adayı listesini 2 dakika geç teslim edince ret yedi.



Saat 17.02'de yapılan başvuruyla ilgili karar için partililerin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu toplandı.



İtiraz, oy birliğiyle kabul edilirken kararın ardından açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme oldu." dedi.



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