Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme

Manisa'da bir kişi çıplak halde girdiği tankın içinde zeytinleri sepetledi. O anların sosyal medyada tepki toplamasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattığını duyurdu. Tankın içine giren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve 'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Manisa’daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren Muharrem İ.'nin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

KONYA'DA DA BENZER ÖRNEK YAŞANMIŞTI

Bir benzer örnekte Konya'da yaşanmış, süt toplama merkezindeki kazan içinde iç çamaşırlarıyla yıkanma görüntüleri ortaya çıktıktan sonra tepki toplayan kişi tutuklanmıştı.

Sanık, yargılandığı davadan beraat ettikten sonra da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü 70 kişiden şikayetçi olmuştu.

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