Manisa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, örgütsel dokümanlar ve DAEŞ'i simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin, İstanbul'da 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısının bulunduğu değerlendiriliyor.
Manisa'da DAEŞ operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'da DAEŞ operasyonunda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen zanlının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı
Manisa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.