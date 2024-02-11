Manisa'da DAEŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'da, terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'da DAEŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerine para gönderdiği öne sürülen Suriyeli E.E. (27) ile aynı ülkeden İ.E. (26) hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.E, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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