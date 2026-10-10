Manisa'da dehşet. Yanan araçta ceset bulundu

Manisa 'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında yanan otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesinin ardından otomobilde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.