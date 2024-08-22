Manisa'da depo yangını

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da depo yangını

'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Salihli Belediyesi İtfaiye Amirliğinin yanı sıra Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının da (TOMA) destek verdiği 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği depo yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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