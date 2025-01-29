Manisa'da eğitim sırasında iki asker yaralandı
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti sırasında yaralanan iki asker hastaneye kaldırıldı.
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör ve Uzman Çavuş Arif Güzel yaralandı.
Yaralı askerlerden Güngör Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Güzel ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin tedavisine devam edildiği bildirildi.
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