Manisa'da eşini öldüren şüpheli Ağrı'da sınırda yakalandı
22.12.2025 00:34
Son Güncelleme: 22.12.2025 00:34
AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra İran'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüpheli, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınırda yakalandı.
Turgutlu'da dün akşam 43 yaşındaki Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, kadının eşi Adem Yanar (46) tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adem Yanar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçmeye çalışan şüpheli, sınırda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sorgusunda eşini tabancayla öldürüp, cesedini tarlaya bıraktığını itiraf eden zanlının, tarif ettiği bölgede arama yapıldı.
CANSIZ BEDENİ TARLADA BULUNDU
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu.
Kadının cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.