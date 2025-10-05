Manisa'da eski eş dehşet saçtı: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşine dehşeti yaşattı. Eski eş, kucağında bebek olan kadını ve yanındaki kişiyi defalarca bıçakladı.
İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, kamyon şoförü olduğu öğrenilen H.Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi F.K. ve yanında bulunan M.C.T. ile karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından H.Ö, elindeki bıçakla önce M.C.T.'ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi F.K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ile M.C.T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde H.Ö.'nün elindeki bıçakla markete girdiği, F.K.'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı.
Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü.
Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
- Kadına şiddet
- Manisa
- Kadın Cinayeti