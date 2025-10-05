Manisa'da eski eş dehşet saçtı: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, kamyon şoförü olduğu öğrenilen H.Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi F.K. ve yanında bulunan M.C.T. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından H.Ö, elindeki bıçakla önce M.C.T.'ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi F.K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ile M.C.T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.