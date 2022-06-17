Manisa'da evli çift evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 19:44 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 20:27
Manisa’nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin, Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.