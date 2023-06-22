Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve sağlık ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.