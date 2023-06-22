Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'da fabrika yangını

'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve sağlık ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Manisa'da fabrika yangını - 1

nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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