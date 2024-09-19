Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da İ.D. (26) yönetimindeki 45 ED 790 plakalı kamyon Sarıgöl ilçesi Özpınar Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen K.A'nın (54) kullandığı 45 J 4830 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Kazada midibüsteki Semra Süslü (38), Gamze Akkoç (17), Gamze Özdemir (29), Nermin Fırtına (27), Damla Sarıkaya (20), Aynur Akkoç (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.