Manisa'da feci kaza: 1ölü, 3 yaralı
Manisa Turgutlu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Veysel Okkay hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi.
21 yaşındaki İbrahim E. yönetimindeki otomobil ile İbrahim D. yönetimindeki tır çarpıştı. kazanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada iki aracın şoförleri ile otomobilde bulunan Ümit E. ve 19 yaşındaki Veysel Okkay yaralandı.
Otomobilde sıkışan Okkay, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
