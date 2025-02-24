Manisa'da feci kaza: 2 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da feci kaza: 2 ölü

'nın Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahallesi'nde Mehmet Unur (41) yönetimindeki otomobil, sabaha karşı yol kenarında park halindeki Bulgaristan plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Unur ile yanındaki Irmak Erdoğan'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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