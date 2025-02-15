Manisa'da feci kaza: 2 ölü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da feci kaza: 2 ölü

'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu Gizem Ö. (24) hayatını kaybetti.

Tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

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