Manisa'da feci kaza: 2 ölü

Manisa'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki tankere arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu Gizem Ö. (24) hayatını kaybetti.



Tankerin sürücüsü gözaltına alındı.