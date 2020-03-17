Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ali Muhacir'in (56) kullandığı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Muhacir ile Erhan Gündüz (33) Necdet Sağlam (40) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ağır yaralanan Veli Gündüz (61) ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.