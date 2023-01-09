Manisa'da feci kaza: Anne-baba öldü, çocukları ağır yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti, çocukları hastaneye kaldırıldı.



Onur K'nin (27) kullandığı 45 AJY 704 plakalı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı TIR'a çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile babası Hikmet K. (50), annesi Nadide K. (49) ve kardeşi Melike K'yi (15) çıkardı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet K. ve anne Nadide K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Onur K. ve Melike K. kardeşlerin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.



TIR sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.