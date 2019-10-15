Manisa'da E.K.'nın kullandığı otomobil, Soma ilçesi İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve bebek, kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.K., gözaltına alındı.