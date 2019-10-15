Manisa'da E.K.'nın kullandığı otomobil, Soma ilçesi İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve bebek, kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.K., gözaltına alındı.
Manisa'da feci kaza: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ve kucağındaki 7 aylık bebeği yaşamını yitirdi.
Manisa'da E.K.'nın kullandığı otomobil, Soma ilçesi İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.