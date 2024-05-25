Manisa'da feci kaza: Çarpışan otomobillerden biri alev aldı

Manisa'da çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da feci kaza: Çarpışan otomobillerden biri alev aldı

Akhisar-Gördes yolu Kömürcü Mahallesi mevkiinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri alev alırken diğeri ise araziye savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yanan otomobilden çıkamayan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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