Manisa’da feci kaza | Emniyet şeridindeki kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Manisa’da feci kaza | Emniyet şeridindeki kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı

’nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir karayolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki 35 ASU 585 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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