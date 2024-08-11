Manisa’da feci kaza | Emniyet şeridindeki kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.