Manisa'da feci kaza: TIR devrildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, üzüm bağına devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'da feci kaza: TIR devrildi

Şevket Y.'nin (35) kullandığı TIR, Denizli-Alaşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şevket Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...