Manisa'da feci kaza: TIR devrildi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, üzüm bağına devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Şevket Y.'nin (35) kullandığı TIR, Denizli-Alaşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şevket Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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