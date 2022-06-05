Manisa'da feci kaza:1 ölü, 6 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi.



Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı.



Kazada, 35 AYK 177 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.