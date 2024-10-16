Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kula'da örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, ​​​​​​​Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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