Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.



Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile orman yangını söndürme ekipleri, yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı.



Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.



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