Manisa'da granit fabrikasında yangın

Manisa'da bir granit fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin iki saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

'nın Turgutlu ilçesinde granit üreten fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

