Manisa’da halı fabrikası alev alev yandı

Manisa’da halı fabrikasında yangın çıktı.



Demirci ilçe merkezi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerinde cami ve otel halısı dokuması yapılan fabrikadaki yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.



Yangın, halı fabrikasının dokuma bölümü ve halı temizleme bölümünde çıktı.



Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözleri ile de müdahale edildi.