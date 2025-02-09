Manisa’da halı fabrikası alev alev yandı
Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan bir halı fabrikasında yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye ait arazözlerin yoğun çalışmasıyla 5 saatte kontrol altına alınabildi.
Manisa’da halı fabrikasında yangın çıktı.
Demirci ilçe merkezi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerinde cami ve otel halısı dokuması yapılan fabrikadaki yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Yangın, halı fabrikasının dokuma bölümü ve halı temizleme bölümünde çıktı.
Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözleri ile de müdahale edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına Demirci Belediyesine ait su tankerleri ile de ekiplere su takviyesi yapıldı.
Yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi içinde fabrikanın enerji bağlantısı elektrik firması ekiplerince kesildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun gayreti sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.
Yangında içeride bulunan halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve halı dokuma makineleri de zarar gördü.
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