Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Anadolu Ajansı 26.04.2020 - 23:13 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 23:15
Manisa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Covid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.
Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.
İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.