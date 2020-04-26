Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da corona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi hastaneden kaçmak isterken canından oldu.

Anadolu Ajansı 26.04.2020 - 23:13 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 23:15

20200426_2_42116885_54308851_Web.jpg

Manisa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Covid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...