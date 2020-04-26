Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.



Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Covid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.



Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.



İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.