Manisa’da havuz kazısında toprak kaydı: 2 ölü

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.