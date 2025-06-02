Manisa'da hayvan katliamı: Altı köpek ve iki kedi öldü

Manisa'da sokakta yaşayan hayvanların zehirlendiği iddia edildi.

Turgutlu'nun 7’nci Mıntıka, Hamzabeyli Tımarı ve Mustafa Kemal mahalleleri sınırında altı köpek ile iki kedi ölü bulundu.

Turgutlu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğünü belirtti.

Sallıtepe paylaşımında, "Yine Turgutlu, yine katliam. Altı sokak köpeği, iki kedi. Silahla ya da zehirle fark etmiyor. Her yerde bir vahşet yaşanıyor. Nasılsa ceza almıyorlar diye hayvanları gözlerini bile kırpmadan katlediyorlar." dedi.

Sallıtepe ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak, "Artık birileri bu katliamlara 'Dur' demeli. Eğer devlet büyükleri buna dur demeyecekse, kim diyecek?" paylaşımında bulundu.

"NEDEN YAPILDI BİLMİYORUZ"

Dün Turgutlu Ovası'ndaki bahçesinin yakınına gittiğinde altı sokak köpeği ile iki kediyi ölü olarak bulduğunu belirten Adnan Arat, "Bu hayvanların kimseye bir zararı yoktu. Çok şaşkınız, neden yapılmış bilemiyoruz." dedi.