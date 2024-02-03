Manisa'da hızlı tren şantiyesinden demir çalan şüpheliler yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir ilçesinde bulunan Hızlı Tren Şantiyesinden son günlerde demir hırsızlığı yapıldığı duyumu üzerine harekete geçti.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, hırsızlık olayını M.D., A.K., A.D., Y.D., B.D. ve S.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği ve çaldıkları demirleri Salihli ilçe merkezindeki A.M. isimli bir hurda dükkanına sattığını tespit etti.

T.Ç. isimli şahsa ait hurda dükkanında bulunan çalıntı 1 ton demir sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli 6 şahsın, Alaşehir Adliyesindeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.