Manisa'da huzur operasyonu: Yedi firari yakalandı

Manisa'da huzur operasyonunda yedi şüpheli gözaltına alındı.

Manisa polisi, 25 Ekim Cumartesi günü 20.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 86 ekip 330 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Denetimde 3 bin 508 kişi sorgulandı.

GBT sorguları sırasında aranan yedi kişi yakalandı.

Uygulamada ayrıca bin 133 aracın denetlendiği ve kurallara uymayan 167 araç sürücüsüne 795 bin 122 lira para cezası uygulandığı, dokuz aracın da trafikten men edildiği açıklandı.