Manisa'da iki araç virajda çarpıştı

Manisa’da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Demirci ilçesindeki yeni çevre yolunda 09 SL 112 plakalı Cengiz Demirtaş (37) yönetimindeki otomobil, 45 PY 052 plakalı Mehmet Gür (69) yönetimindeki otomobil ile virajda çarpıştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri ve yolcu olarak bulunan Firdevs Gür’e (59) olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



Yaralıların Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.