Manisa'da iki ayrı kaza: Bir çocuk yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada bir çocuk yaşamını yitirdi, ikisi çocuk 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Demirel’in (37) kullandığı 64 AAL 835 plakalı otomobil Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde bariyeri aşarak, şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Ramazan Demirel ile otomobilde olan Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Kadriye Demirel (29), Mehmet Ali Baysal (53), İbrahim Baysal (20) ve Fadime Baysal (53) yaralandı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan Eymen Demirel yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI



İlçede meydana gelen diğer kazada Halil Söyleyici'nin (36) kullandığı 06 JJ 099 plakalı otomobil, Mert Telli (20) idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil ile Uşak-İzmir kara yolu 4 Eylül Mahallesi Alparslan Türkeş kavşağında çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Mert Telli ile aynı araçta bulunan Soner Telli (21), Aykut Telli (19), Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.