Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. idaresindeki otomobil, E.B. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada E.B.’nin idaresindeki araç hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile E.B.’nin kullandığı araçta bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan N.B. hayatını kaybetti.