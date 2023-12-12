Manisa'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Selendi-Simav kara yolunun 16. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ö.'nün kullandığı 45 ARM 745 plakalı otomobil ile Ahmet G. yönetimindeki 27 YD 090 plakalı araç çarpıştı.

Ahmet G'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yoldan şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan sürücüler Mustafa Ö. (53), Ahmet G. (23) ile yolcular Mehmet B. (28), Burhan K. (21), Hüseyin S. (46), Ethem D. (45), Nesrin A. (24) ve İsmail Poyraz C. (4) yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö, Burhan K., ve Mehmet B. yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.